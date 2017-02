Em audiência na Câmara Secretaria de Saúde fez a prestação de contas de dezembro de 2016

Cumprindo a legislação em vigor e com foco na transparência da gestão pública, a Secretaria de Saúde realizou audiência pública nesta terça-feira, 21, para prestar contas referente ao mês de dezembro de 2016.

A audiência aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores com a presença da população, servidores públicos do município e do Secretário de Saúde, o médico João Nunes.

Foi feita a prestação de contas do último mês do ano passado, com a apresentação de todos os trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde, além do relatório financeiro.

* Assecom PMCS

Comentários