Comunicado da Secretaria Municipal de Educação de Paraíso da Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas – MS, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, comunica aos professores municipais que fizeram o Processo Seletivo e que foram chamados para assumir a sala de aula, que o pagamento do salário, referente aos dias do mês de fevereiro de 2017, será pago juntamente com o pagamento do salário do mês de março, e que ocorrerá até o dia 30 de março do corrente ano (sexta-feira), em decorrência do pequeno espaço de tempo dos dias da contratação até o último dia útil de fevereiro (dia 24/02/17).

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

