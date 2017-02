Com festa de carnaval, melhor idade inicia atividades de 2017

Com um animado e tradicional baile de carnaval, a melhor idade de Chapadão do Sul iniciou as atividades de 2017 hoje, 22, no Centro de Convivência.

O prefeito João Carlos Krug, a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, e a diretora do Centro de Convivência, Vera Goulart e toda a equipe, estiveram recebendo o grupo da melhor idade para o início das atividades, com muita animação e disposição.

O baile de carnaval foi animado por Léo Inácio.

O Prefeito João Carlos deu as boas vindas ao grupo e reafirmou o compromisso com a melhor idade, deixando as portas do gabinete abertas.

Veja mais fotos.

Comentários