Colheita da soja chega a 24% da área plantada e plantio do milho avança

A colheita da safra de soja alcançou 24% da área plantada em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Siga/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio). A região sul do Estado é a mais adiantada, porém as chuvas têm atrasado a colheita.

Entre os dias 10 e 17 de fevereiro a colheita evoluiu em 13,6%. O que significa que cerca de 341.400 hectares foram colhidos. A região sul continua à frente no processo de colheita, com porcentagem média de área concluída de 27,8%. A região norte está com 22,1% da área colhida e a região centro, com 14,3% dos grãos retirados das lavouras.

A Aprosoja projeta acréscimo de 2,4% em relação à produção do grão, de 7,601 milhões de toneladas na safra 2015/2016 para 7,787 milhões de toneladas na safra 2016/2017. Já a produtividade deve se manter estável, com colheita de 51,5 sc/ha.

Plantio – Enquanto parte do Estado colhe a soja, outra parte começa a semear o milho safrinha que já está em 17,7% da área destinada a cultura. A região norte está com o plantio mais avançado, com porcentagem média de área plantada de 20,4%.

Em seguida, a região sul soma 19,8% da área semeada e, por fim, a região centro, com 9,6%. As cidades do estado com percentual mais avançado são as sulistas Sete Quedas, com 35% de área semeada, Douradina, Fátima do Sul, Jateí, Juti e Vicentina, com 30%, além de Alcinópolis e Costa Rica, também com 30%, ao norte de MS.

No estado, a colheita da soja da safra 2016/2017 deve ser concluída na primeira quinzena de abril e, o plantio do milho 2ª safra, na segunda quinzena do mesmo mês, de acordo com projeção da Aprosoja/MS.