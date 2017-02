Chapadão do Sul conta agora com ponto de venda do Camarote Premium

Agora em Chapadão do Sul conta com um ponto de venda do Camarote Premium, uma festa junta com o Costa Folia. As pessoas interessadas em adquirir as permanentes ou os convites individuais para Camarote Premium podem ir até a loja Chique x Choque.

Permanentes R$ 350,00 feminino e R$400,00 masculino. Os individuais para ambos sexos R$120,00.

Esta edição do Costa Folia terá shows nacionais com Israel Novaes; Grupo Sambalada; Bonde do Tigrão e Humberto & Ronaldo, matinês nos dias 26 e 28 para a criançada. E ainda os melhores DJs do Brasil no Camarote Premium, DJ Samhara (tocou no palco principal do Tomorrowland Brasil, maior festa eletrônica do país), os projetos BPM, Strings e Charlies.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

*24/02

Israel Novaes (Costa Folia)

Dj Samhara (Camarote Premium)

*25/02

Sambalada (Costa Folia)

Projeto BPM (Camarote Premium)

*26/02

Grupo Loka (Matinê Costa Folia)

Bonde do Tigrão (Costa Folia)

Projeto Charlies (Camarote Premium)

*27/02

Humberto & Ronaldo (Costa Folia)

Projeto Strings (Camarote Premium)

*28/02

Matinê com DJ (Costa Folia)

CAMAROTE PREMIUM

O Camarote Premium acontecerá de 24 a 27 e contará com grandes atrações exclusivas do cenário eletrônico nacional e uma mega estrutura será montada que irá surpreender o público e melhor parte Open Bar, com as melhores bebidas, Whisky, Vodka, Cerveja, Sucos, Refrigerantes e Água.

*O Correio News

Comentários