Costa Rica: Câmara Municipal entrega comenda a familiares de ex-policial

A Câmara Municipal de Costa Rica, realizou na última segunda-feira (20), a entrega da “Comenda do Mérito Legislativo” – “Medalha José Ferreira da Costa”, a senhora Ema Bertoluzzi Cadore, mãe do ex-agente civil, Maurício Cadore, que morreu em um acidente ocorrido em 2014, na BR 359, próximo a Alcinópolis. Ela veio do estado do Rio Grande do Sul, para as homenagens.

Bastante emocionada, a mãe fez uso da tribuna para agradecer o que Costa Rica fez para seu filho. Com uma bandeira do estado de Mato Grosso do Sul nos braços, a identidade funcional do filho na mão, Dona Ema, disse, “Eu tinha que vir até a essa cidade, que acolheu tão bem meu filho, ele amava essa cidade, quero agradecer a todos, muito obrigado por tudo que vocês fizeram para ele”. Já o irmão mais novo, ao usar da tribuna, também em lágrimas, agradeceu aos vereadores, aos policiais e a comunidade pelo carinho que tiveram com seu irmão. “Eu tentei levar ele embora para o Rio Grande do Sul, falei que tinha aberto o concurso para a Policia Civil lá, mas ele, sempre dizia, que amava Costa Rica e, que iria continuar nesta cidade. Muito Obrigado a todos por vocês acolherem meu irmão como filho”.

Após fazer o uso da tribuna, dona Ema, fez a entrega de um buque de flores ao presidente da Câmara Lucas Lazaro.

O Delegado de Polícia da cidade, Alexandro Mendes de Araújo, também fez uso da palavra, onde afirmou que não teve o privilégio de trabalhar com Cadore, mas, as informações que teve são as melhores possíveis e que a corporação perdeu um grande investigador, um grande agente. Lembrou também da fatalidade ocorrida no início desse mês, onde dois agentes que no seu dever de ajudar a comunidade, foram vítimas de um acidente, que ceifaram suas vidas, na rodovia BR 060, no município de Chapadão do Sul.

