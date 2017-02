Atenção: Chapadão do Sul está sem telefone fixo e sem sinal da vivo

Mais uma vez a cidade de Chapadão do Sul, vive o pesadelo na área de comunicação. Os serviços de telefonia móvel da Vivo, está fora de ar há mais de 06 horas.

Outro serviço de telefonia que também está fora do ar é o fico da OI, que segue o esmo padrão da Vivo, está sem sinal, no mesmo período.

O Único meio de comunicação através de serviços de telefonia móvel é da OI e Claro. A TIM está apresentando muita oscilação.

Com isso a população e as empresa da cidade estão praticamente sem comunicação. A empresas que necessitam de operação via estão amargando com o prejuízo.

Não há previsão de horário para restabelecimento de sinal.

Comentários