Volta às aulas: Alcinópolis iniciou ano letivo nesta segunda-feira

Uma semana após a previsão inicial, os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino retornaram às aulas nesta segunda-feira (20) em Alcinópolis. A Escola Municipal Alcino Carneiro, Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, do distrito Vila Novo Belo Horizonte, e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Brenno Crisóstomo Duart, abriram suas portas para mais um ano letivo. Na Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro também começou nesta segunda.

Educação Infantil

O CMEI deixou de ser um sonho da população e tornou-se realidade nesta segunda-feira ao receber 175 crianças para o ano letivo de 2017. O Prefeito Dalmy Crisóstomo esteve no local e garantiu às famílias que o transporte escolar urbano voltará a funcionar depois do carnaval. “Estamos analisando cada bairro da cidade e traçando uma rota para voltarmos com o ônibus que tanto faz falta, principalmente, às crianças que moram longe da escola”, disse.

A Secretária Municipal de Educação, professora Márcia Izabel de Souza, destacou que não é o momento de apontar erros e acertos e sim de enfrentar os desafios. “Juntos, gestores, escola e pais, resolveremos todos os problemas”, explicou a secretária.

Durante o início das atividades, a diretora da escola, Mônica Cordeiro, apresentou a equipe, falou sobre a infraestrutura do local e garantiu aos pais ou responsáveis que as crianças estão seguras e protegidas para se desenvolverem em um ambiente tranquilo e acolhedor. “Amamos os filhos de vocês como se fossem nossos”, ressaltou.

*Assecom PMA

