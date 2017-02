Vereadores e Prefeito de Chapadão do Sul buscam reestruturação do município

Foi dado início a um projeto de reestruturação de nossa cidade, o qual conta com a união dos poderes legislativo e executivo unindo forças em prol de Chapadão do Sul. Neste sentido, na semana que passou os nove vereadores estiveram juntamente com o Prefeito João Carlos Krug, fazendo o “caminho das pedras” em busca de recursos em Brasília.

Para o Presidente da Câmara, é de grande importância que legislativo e executivo tenham os mesmos objetivos e tenham o mesmo norte na administração pública, pois somente desta forma será possível retomar o desenvolvimento e transformar a realidade de Chapadão do Sul.

Em Brasília a comitiva participou de uma reunião com a Deputada Federal Tereza Cristina a fim de buscar recursos para as diversas áreas do município, principalmente Infraestrutura e Saúde, que são os setores que mais necessitam de investimentos no momento. O Prefeito João Carlos Krug, que conta com o apoio do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, enfatizou a necessidade emergente que a cidade tem na pavimentação asfáltica de diversas vias do município.

Durante o encontro com a parlamentar os vereadores apontaram diversos problemas que são enfrentados no município e também a necessidade de obras de drenagem que facilitem o escoamento das águas pluviais que hoje causam enormes transtornos a população.

Atualmente o município conta com inúmeras ruas, avenidas e travessas que encontram-se em situação crítica, daí a necessidade de se buscar recursos no âmbito federal, uma vez que o município sozinho não tem recursos suficientes para bancar tais melhorias.

Ainda no Congresso Nacional, prefeito e vereadores tiveram um produtivo encontro com o Senador da República, Waldemir Moka, onde também estiveram em busca de recursos para o município, segundo o Senador, atualmente todos os projetos devem ser encaminhados pelo executivo e que 50% de todas as emendas federais devem ser destinadas a saúde.

Um ponto forte abordado no encontro com o Senador foi a aquisição e equipamentos para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde Moka garantiu que as emendas podem tranquilamente serem destinadas à compra deste tipo de material, o que é uma boa notícia para Chapadão do Sul, uma vez que atualmente é grande a necessidade da aquisição de novas tecnologias para o Hospital, que rotineiramente encaminha pacientes à Capital para exames de tomografia e mamografia, o que poderia ser evitado caso os equipamentos estivessem disponíveis no município.

Segundo o Presidente da Câmara, todas as reuniões em Brasília foram muito proveitosas e Chapadão do Sul começa novamente a se mostrar presente no cenário federal, na busca por recursos e na obtenção de projetos que beneficiem a população.

“Estamos felizes e satisfeitos com o resultado da viagem, todos os vereadores estão dispostos a trabalhar e o Prefeito João Carlos está aberto a sugestões de todos, tenho certeza de que estamos no caminho certo” – Enfatizou o Presidente.

*Assessoria Câmara

Comentários