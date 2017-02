Trabalhador rural de MS terá piso de R$ 1.036 a partir de março

O trabalhador rural de Mato Grosso do Sul terá como piso salarial, a partir do dia 1º de março, o valor de R$ 1.036. O reajuste de 7,6%, sobre o valor atual, R$ 963, foi definido após negociação entre os representantes dos produtores e trabalhadores rurais em uma reunião que foi promovida nesta segunda-feira (20), na sede da Federação de Agricultura e Pecuária do estado (Sistema Famasul).

Para os trabalhadores rurais que recebem acima do mínimo rural vigente, o reajuste mínimo fixado será de 6%, desde que o valor final não fique abaixo do piso estabelecido no acordo.

A negociação terá reflexos para os trabalhadores rurais de todo o estado, assalariados rurais, permanentes e temporários, que exerçam atividades agropecuárias, extrativismo vegetal, extração florestal, atividades de reflorestamento e extração de material lenhoso e os empregados de escritórios de fazendas.

O valor terá vigência até 28 de fevereiro de 2018. O texto integral da Convenção Coletiva de Trabalho segue agora para registro e homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Do G-1 MS

