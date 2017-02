Prefeitura de Chapadão do Céu investe em instrumentos musicais para a Banda Municipal

Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, entregou para o Professor Athailson e seus alunos, instrumentos e materiais para serem utilizados pela Banda Municipal de Chapadão do Céu.

A Banda que é destaque nacional, foi selecionada entre as 50 melhores bandas para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de bandas e Fanfarras. Destas 50 bandas, haverá outra seletiva para competir apenas as 20 melhores.

Segue abaixo a lista de materiais entregues:

01 Saxfone / 10 estantes para partitura Material para Manutenção: 01 cx palheta sax alto / 01 cx palheta clarinete / 01 cx palheta tenor / 04 pares de baqueta / 01 jogo de pele para tenor / 02 vidros de lubrificante.

Veja aqui mais fotos.

*Assecom PMCC

Comentários