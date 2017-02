Prefeitura de Chapadão do Céu entrega ampliação e reforma no CEMEI Eserci

Em fevereiro de 2017, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação concluiu as obras no CEMEI Eserci.

O valor de R$ 545.749,31 foi investido em: construção de 3 salas com banheiro, pintura e troca do telhado de todo o prédio, e a troca da cobertura do pátio.

Com a ampliação, foi possível criar 3 novas turmas para o berçário II, e mais 2 Berçarios III. Como são atendidos alunos em período integral ou meio período, no total foram abertas mais 90 vagas ( 60 em período integral e mais 30 divididos em matutino e vespertino).

“Com esta reforma, além do benefício para os alunos que já estudavam no CEMEI Eserci, também criou vagas atender mais 90 crianças. Estamos trabalhando seriamente para conseguir atender toda a população de Chapadão do Céu.” Afirma a Secretária de Educação, Lea Rigodanzo.

O CEMEI Professora Eserci Balestrin Kanieski atende hoje 335 crianças sendo de 06 meses a 06 anos de idade, do berçário a educação infantil. A creche conta com 13 professoras e 28 colaboradores para a cada dia contribuir para uma educação de qualidade.

*Assecom PMCC

