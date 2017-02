Prefeito Waldeli ministra palestras e participa de reunião com mais de 400 servidores da Secretaria de Educação

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa e a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral participaram na manhã da última sexta-feira, 17 de fevereiro de 217, da solenidade de abertura do ano letivo das escolas da REME – Rede Municipal de Ensino.

O encontro foi realizado no Conviver – Centro de Convivência do Idoso – Nosso Sonho e contou com a presença de aproximadamente 400 servidores da SEMED – Secretaria Municipal de Educação.

Durante o evento, as autoridades presentes destacaram a importância de ações em conjunto e da união de todos para que a Educação de Costa Rica continue alcançando bons resultados, como por exemplo, na avaliação do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – está acima da média nacional.

“Somente com a união de todos podemos continuar oferecendo um bom ensino as crianças da nossa idade”, enfatizou o prefeito ao dar boas-vindas aos educadores. “Quero cumprimentar a cada um de vocês profissionais e funcionários da Educação. Temos um grande desafio este ano que é superar nossas conquistas do ano passado”, declarou o Chefe do Executivo que ministrou uma palestra sobre “A Crise e seus cinco alicerces”.

Os profissionais retornaram as instituições escolares na segunda-feira, 20 de fevereiro. “Costa Rica é referência na área educacional. O trabalho de cada professor é essencial para continuarmos evoluindo e transformando vidas”, afirma a secretária Profª Me. Manuelina Martins que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Nacional.

Ainda na semana passada, o prefeito ministrou uma palestra com o tema “Economia Doméstica” para os funcionários da limpeza, cozinha da REME, motoristas e administrativos das escolas. “Na oportunidade passei algumas noções básicas de economia no ambiente de trabalho, alertando sobre o consumo consciente e os desafios para se manter as contas familiares equilibradas em tempo de crise”.