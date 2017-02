Prefeito paga R$ 1 mil para achar quem deu ‘zerinho’ em grama nova

Para tentar encontrar quem deu ‘zerinhos’ em um lote com grama recém-plantada, o prefeito de Costa Rica, cidade a 384 quilômetros de Campo Grande, Waldeli Dos Santos Rosa (PR), apelou para o Facebook e ofereceu uma recompensa para quem ajudar a encontrar quem danificou o gramado.

“Amigos, o que aconteceu no Jardim Sucuriú é grave e preocupante. Oferecemos uma recompensa de mil reais (R$1.000,00), para quem levar ao autor desta reprovável atitude. O sigilo é absoluto. Boa noite!” diz a postagem.

Waldeli diz que não é a primeira vez que as manobras são feitas no gramado plantado pelo Município. O primeiro alvo, foi uma rotatória. Para pegar quem fazia as manobras, foi instalada uma câmera. “Como sabíamos que era sempre a mesma pessoa que estava dando cavalo-de-pau, instalamos uma câmera e pegamos. Foi feito boletim de ocorrência”, diz.

Dessa vez, o problema ocorre em um terreno do Jardim Sucuriú. Segundo o prefeito, para não deixar que áreas públicas se tornem terrenos baldios tomados pelo mato, a administração está gramando os locais.

“É um lugar que não tem câmeras, mas esperamos que a população denuncie. Como denuncia o lixo sendo jogado na rua. Mas vamos pegar [quem deu ‘zerinhos’] já temos algumas informações”, diz otimista Waldeli.

Costa Rica

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) – Costa Rica é 0,706, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,811, seguida de Renda, com índice de 0,717, e de Educação, com índice de 0,606. A população estimada peleo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2016 é de 19.835 habitantes.