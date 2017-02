Prefeito João Carlos Krug e SEDEMA juntos no Projeto Leite Forte no Aroeira.

Nesta última sexta-feira, 17 de fevereiro a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da equipe da SEDEMA e o Técnico Agrícola da AGRAER, Reinaldo Rodrigues dos Santos (Braquiária), cumpriram agenda no Assentamento Aroeira.

O projeto LEITE FORTE foi o tema apresentado pelo técnico responsável, o Médico Veterinário, Fernando Torres, que explanou os resultados e as próximas ações para a continuidade do projeto.

Fernando parabenizou os que aderiram ao projeto e que seguiram as normas e recomendações por estarem colhendo bons resultados.

A AGRAER disponibilizou para o projeto Leite Forte dois resfriadores com capacidade de armazenamento de 2 mil litros cada, e cinco ordenhadeiras que irá atendê-los para aumentar a qualidade, produtividade e preço do produto.

Braquiária esteve reunido com os dirigentes da AGRAER na capital e transmitiu a notícia de que haverá uma desburocratização dos pedidos de financiamentos junto às entidades financeiras. E pediu empenho e união na elaboração de mais projetos para financiamentos, pois segundo ele, recurso disponível, existe.

O fortalecimento da Associação foi um tema bem debatido, todos concordaram que uma Associação atuante fortalece o assentamento e beneficia a todos.

“Nós da SEDEMA estamos trabalhando forte para ajudar vocês, mas precisamos da união e participação de todos nos projetos que são oferecidos. Precisamos de uma associação forte que demonstra toda sua capacidade produtiva para que os produtos oriundos desta terra tenham maior valor agregado” falou o Secretário Adjunto, André dos Anjos.

A notícia de que o Prefeito João Carlos Krug e o Secretário Felipe Batista estão idealizando a permanência de um profissional técnico do SEDEMA no assentamento, para ajuda-los no dia-a-dia, com os projetos e para facilitar o diálogo com as instituições, empolgou a todos.

A Prefeitura através da SEDEMA não medirá esforços para atender as demandas do assentamento e com ajuda de todos poderemos ir além. A equipe da Secretaria já fez um levantamento das necessidades e foi elaborado um plano de ação, que dentro das possibilidades serão atendidos, visando sempre melhorar as condições de vida e de trabalho da comunidade Aroeira, ressaltou o Prefeito João Carlos Krug.

*AssecomPMCS

