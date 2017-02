Polícia Civil de Costa Rica prende cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma

Na noite do último domingo (19), um bar localizado na rua Valdomiro Batista Leite foi assaltado e uma criança de 7 anos foi baleada.

De acordo com informações do B.O – Boletim de Ocorrência, uma jovem estava no bar trabalhando quando dois indivíduos encapuzados e armados chegaram e anunciaram o assalto.

Os bandidos agrediram o proprietário do local com coronhadas, socos e pontapés, ordenando que fosse entregue a eles o cofre do estabelecimento. Ao dizer que ia chamar a polícia, a criança levou um tiro e uma coronhada. Os homens fugiram levando R$ 1 mil.

A Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou as vítimas para a Fundação Hospitalar da cidade.

Os militares com apoio do GTO e Polícia Civil realizaram diligências pela cidade em busca dos suspeitos e através de denúncia anônima acharam três armas, uma moto vermelha, uma touca, camiseta e duas munições deflagradas.

O delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes de Araújo contou que na manhã desta segunda-feira (20), a Polícia Civil recebeu denúncia anônima e foi até uma residência onde encontrou drogas, uma espingarda calibre .12, munições e objetos de origem suspeita.

Ao todo, cinco pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Onde responderão por tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores.

“Menos quatro armas de fogo nas ruas de Costa Rica e cinco indivíduos atrás das grades. As forças policiais do Município tem compromisso com a verdade e justiça”, finaliza.

