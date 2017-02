Patrulha Mirim abre novos horizontes para 70 crianças e jovens de Chapadão do Sul

Mais uma parceria de sucesso em Chapadão do Sul entre a Prefeitura, Polícia Militar e Secretaria de Educação garante a realização do Projeto Patrulha Mirim, que faz parte da filosofia de Polícia Comunitária, e atenderá crianças e adolescentes com idade entre 10 a 17 anos matriculados na rede de ensino do município.

A Patrulha Mirim é um programa de ação social participativa, cujo maior objetivo é integrar a sociedade e a Polícia Militar de MS, aproximando os jovens e suas famílias, valorizando e difundindo a cultura da paz, o esporte e o lazer. O projeto tem por objetivo proporcionar aos jovens uma oportunidade de contato com várias áreas do conhecimento, através de lições e instruções que são repassadas utilizando-se da disciplina militar, buscando com isso, afastar esses jovens de oportunidades negativas ao seu desenvolvimento pessoal.

Tem como finalidade abrir novos horizontes à criança e ao adolescente, resgatando a cidadania, a dignidade humana, a valorização da família, o civismo, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade. Outra premissa é o estimulo à frequência e permanência na escola, bem como seu rendimento escolar.

Nesta primeira etapa, 70 crianças e adolescentes superaram o processo de seleção e participarão do projeto, visando conscientizá-los da sua importância para o desenvolvimento das ações da Segurança Pública, bem como o desenvolvimento do caráter e da cidadania. No período de 10 (dez) meses anual, os patrulheiros mirins recebem instruções e participam de ações socioeducativas que proporcionarão à criança e o adolescente engajado no projeto, a possibilidade e oportunidade de mudar o quadro em que se encontram através do desenvolvimento de suas potencialidades, da integração à comunidade, aquisições de hábitos saudáveis. Os integrantes da Patrulha Mirim são instruídos a ficarem longe das drogas e da violência através de aulas e palestras sobre o tema. Também aprendem noções de civismo.

Na noite desta segunda-feira, 20, foi feito o lançamento do projeto em evento na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, com a presença do Comandante do 4ª CIPM de Chapadão do Sul, Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva, do Prefeito João Carlos Krug, do Secretário de Educação, Guerino Perius, a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, o juiz de direito da 2ª Vara da Comarca, Anderson Royer, pais, alunos entre outras autoridades civis e militares.

O Prefeito João Carlos Krug disse que está trabalhando, junto com toda a equipe da Administração Municipal, para fazer a diferença na vida das pessoas de Chapadão do Sul. “Enquanto Prefeito, junto com todos da Administração Municipal, não vamos desistir. Vamos enfrentar os problemas da educação e vamos seguir em frente”.

João Carlos destacou a importância das parcerias entre os pais, tutores do projeto, alunos, Prefeitura, Justiça e Polícia para fazer a diferença na vida das pessoas. “Temos muitos desafios mas vamos a lutar e vencer”, enfatizou.

