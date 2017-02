Melhor idade inicia atividades de 2017 nesta quarta-feira com baile de carnaval

A melhor idade de Chapadão do Sul inicia as atividades de 2017 nesta quarta-feira, 22, com o animado e tradicional baile de carnaval.

A recepção do grupo começará às 13 horas no Centro de Convivência, localizado na Avenida Goiás, no Bairro Flamboyant.

A Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, a Secretária Adjunta Rosemari Cruz, a diretora do Centro de Convivência, Vera Goulart e toda a equipe, convidam todo o grupo da melhor idade para o início das atividades, com muita animação e disposição.

