Funcionários da AHBB são convocados para tratar de assuntos referentes à rescisão trabalhista

A Comissão de Avaliação e Controle do Contrato de Gestão está convocando os funcionários da empresa AHBB de Chapadão do Sul, contratados durante o período que a Organização Social administrativa a saúde do município.

A partir desta quarta-feira, 22, no período da manhã, SOMENTE os funcionários da empresa em Chapadão do Sul, (não inclui médicos) munidos com a Carteira de Trabalho, devem comparecer ao escritório de contabilidade Agricont, localizado na Avenida Dois, nº 411, no Centro, procurar o funcionário Odacir Helmich, para tratar de assuntos referentes à rescisão trabalhista.

