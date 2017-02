Definido o horário do sepultamento do Sr. “Dito”

Familiares do Benedito Nascimento de Oliveira “Dito da Oficina”, informa o horário do seu sepultamento que acontecerá as 14 horas (Local).

Dito da oficina ou Dito mecânico 69 anos, estava trabalhando em sua oficina quando passou mal com uma para com uma parada cardiorrespiratória, os Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado onde conseguiram reanimar o senhor Dito, mas acabou falecendo no Hospital Municipal.

Dito é o Pioneiro no setor de mecânica em Chapadão do Sul,iniciou seus trabalhos,por muitos anos, na avenida oito, onde hoje tem uma sorveteria.

Comentários