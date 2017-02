Conheça as 12 candidatas ao Musa do Sul-Mato-Grossense 2017 de Futebol

Começou a disputa de quem será a Musa do Sul-Mato-Grossense 2017! Promovido pelo GloboEsporte.com/tvmorena, TV Morena e Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o concurso vai eleger, por votação popular, a mais bela representante entre os 12 times que disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

ENQUETE: VOTE NA MUSA DO SUL-MATO-GROSSENSE

A votação é simples e você pode conferir o ensaio com as 12 musas da primeira etapa do concurso. O internauta pode votar à vontade, quantas vezes quiser. No dia 26 de março, as três melhores colocadas serão conhecidas. Elas vão disputar o título até o dia 17 de abril, em uma nova rodada de votação.

CONFIRA A PÁGINA ESPECIAL E O PERFIL DE CADA MUSA

A escolha na segunda fase, quando teremos as três melhores, será novamente feita pelo público. O resultado de ambas as fases será divulgado no Globo Esporte, da TV Morena.

>>Veja o ensaio da musa do Águia Negra

>>Veja o ensaio da musa do Comercial

>>Veja o ensaio da musa do Corumbaense

>>Veja o ensaio da musa do Costa Rica

>>Veja o ensaio da musa do Ivinhema

>>Veja o ensaio da musa do Naviraiense

>>Veja o ensaio da musa do Novo

>>Veja o ensaio da musa do Operário

>>Veja o ensaio da musa da Serc

>>Veja o ensaio da musa do Sete de Dourados

>>Veja o ensaio da musa do União ABC

>>Veja o ensaio da musa do Urso

*Globo Esporte MS

Comentários