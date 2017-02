Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Renato leva Nanda para falar com a mãe de Filipe. Irene reclama ao saber que Cleo irá para o desfile. Joana descobre que encerrará o desfile e Bárbara se enfurece. Ricardo pede Tânia em casamento. Garcez elogia Bárbara para Tita. Jéssica e Belloto se divertem com Sula e Rômulo. Joana é ovacionada no final do desfile e Garcez fica extasiado. Irene pede para ir embora e Cleo implica com ela. Joana desiste de comemorar com Garcez e equipe para ficar com Giovane. Ricardo assume o namoro com Tânia. Bárbara deixa Gabriel para comemorar com Garcez e equipe. Bárbara almoça com o dono da agência e um cliente. Garcez manda Joana desfilar para o cliente.

SOL NASCENTE

Louzada teme pela segurança de Carol e vai até a pousada com Ana. Loretta tenta seduzir Mesquita. César resgata as gravações que Carol fez de suas confissões, mas não percebe quando um dos pendrives cai. Sinhá divulga a história do passado de Tanaka nas redes sociais. Lenita conta sobre sua filha para Alice. Sinhá se enfurece ao ver na TV o depoimento de Mocinha em apoio a Tanaka. César ateia fogo ao quarto de Carol, mas Louzada salva a advogada. Ana leva a filha para o hospital. Todos comemoram ao saber que a polícia está atrás de César. Mario descobre que César usou Carol para atingi-lo e se desespera. Sinhá avisa ao neto que ele está sendo perseguido pela polícia.

ROCK STORY

Diana tem um ataque de raiva e Gordo aconselha a filha a esquecer Gui. Diana garante ao pai que vai se livrar de Júlia. Nanda planeja um encontro casual com Gordo. Gui diz a Júlia que a ama. Roberto avisa a Nicolau que ele está com pneumonia. Gui conta a Eva a história de Júlia. Diana pensa em usar o que sabe sobre Lorena para derrubar Júlia. Léo segue os conselhos de Lázaro sobre como se portar na reunião com Diana e Gordo. Edith gosta do teste de Amanda, que é selecionada como dançarina finalista do Rebola Embola. Sob orientação da mãe, Chiara atrapalha o jantar de Gui e Júlia. Nelson sonha com Glenda e Edith fica furiosa. Gilda constata que o médico que atendeu Nicolau é cirurgião oncológico. Léo surpreende Diana e Gordo ao revelar que comprou a gravadora Radical Music.

A LEI DO AMOR

Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Tiago se desentende com Felipe e Letícia o deixa sozinho no restaurante. Misael sente ciúmes de Flávia com Elio. Ruty Raquel sai novamente com Jáder. Gledson reclama de seu encontro com Wesley. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Magnólia expulsa Aline da casa de Tião. Augusto repreende Vitória por ter dado dinheiro para Ciro. Tião ameaça Magnólia. Augusto comenta com Salete que eles precisam manter Luciane afastada de Venturini. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Misael discute com Aline. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Tiago garante a Antônio que Marina tem um plano contra ele. Silvia sugere que Ciro trabalhe como motorista particular. Luciane procura Venturini. Tião encontra Marina em sua casa e tenta intimidá-la. Pedro conhece Stelinha.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Lorena conta a Alessandro que flagrou os dois se beijando e diz que, certamente, nesse momento devem estar no aeroporto. Alessandro e Maribel vão atrás deles. Artur e Elisa ficam sabendo que Rubi e Heitor fugiram. Maribel desmaia ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Rosário, inconformada, diz a Marcos que se envergonha da atitude da filha e mais ainda por que sabe que só fez isso por ambição, pois ela ama Alessandro. Artur, furioso, acusa Alessandro de ser cúmplice de Heitor. Sofia sai em defesa do rapaz e garante que ele não sabia de nada. Mesmo assim, Artur o expulsa de sua casa. Genaro se desculpa com Artur mas ele, furioso, promete se vingar. Heitor e Rubi se casam no civil. Na noite de núpcias Rubi, ao ser acariciada por Heitor, pensa estar nos braços de Alessandro.

QUERIDA INIMIGA

Lalo e Sara se veem para que ela o entregue o dinheiro. Sara coloca uma droga no suco de Lalo. Ele toma e sofre uma convulsão. Lalo é levado para o hospital, mas não resiste e acaba morrendo nos braços de Bárbara. Ernesto é informado que Lorena está em São Martin e pensa em ir até lá. Lorena não sabe nada a respeito. Vasco chega a uma reserva onde colocará em liberdade alguns pássaros. Ao chegar ao local indicado, se dá conta que desmataram muito a reserva. Vasco se queixa e o encarregado do local diz para ele não insistir no assunto, senão vai se meter em muitos problemas. A situação se torna mais difícil para Diana, pois os maus tratos de Bruno são cada vez mais recorrentes. Quando Lorena diz a Alonso que está muito sentida e que nunca poderá perdoar Sara, ele a abraça. Neste momento chega Ernesto e os vê.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda Almonte, Maria e Joventino se encontram na cozinha. Feliz, ela comenta que Alessandro não ama Montserrat. Joventino responde que Alessandro a ama e não pensa em deixá-la nunca, mas se Maria fosse mais atrevida e abusada poderia fazê-lo se apaixonar por ela. Alessandro leva Montserrat para conhecer a comunidade. Antes, busca Padre Anselmo, mas não o encontra. Rosário se emociona ao ver Alessandro. Montserrat pede a Alessandro que construa um centro de saúde e uma escola na comunidade. Ele aceita. No bosque, José Luis e Renato tem fome e conseguem trabalho em uma granja. O dono precisa levar um carregamento a Michoacán e eles se oferecem para levar a mercadoria a seu destino. Chegando ao destino, eles entregam a mercadoria e começam a investigar no povoado sobre o paradeiro de Alessandro Almonte. Na fazenda Almonte, Maria se muda para a casa grande. Montserrat se zanga. Maria diz que faz uns meses que Alessandro era um peão, mais pobre que ela, vivia em uma cabana e foi parido após uma violação, sendo filho ilegítimo. Montserrat se surpreende. Maria propõe ajudá-la a escapar desde que ela não diga nada a Alessandro. Padre Anselmo chega na hora do almoço e pede a Alessandro e Montserrat que deem trabalho a Rosário, já que ela não tem dinheiro. Montserrat aceita que ela viva na casa grande. Alessandro diz ao Padre Anselmo que Maria se mudou com eles e Montserrat se zangou. O padre faz Alessandro ver que agiu mal. Maria diz a Joventino que ajudará Montserrat a escapar. Seu tio propõe que seria melhor se desfazer dela, já que Alessandro a buscaria até encontrá-la. Maria diz pra ele fazer o que quiser com Montserrat, desde que ela desapareça.

CARINHA DE ANJO

Bárbara e Frida descobrem que Dulce Maria fará uma festa do pijama. Frida decide na hora que fará uma festa grandiosa com intuito de que ninguém vá na festa de Dulce Maria. Gustavo avisa Silvana que irá contratar uma secretária nova. Madre Superiora convoca Frida e Dulce Maria para averiguar por qual motivo as duas querem fazer uma festa no mesmo dia e para as mesmas pessoas. Haydee e Rosana brigam no meio da rua e são apartadas pelo delegado Peixoto. Madre Superiora autoriza que Gustavo volte a frequentar o colégio. Irmã Fabiana telefone escondida para Estefânia e pede para que ela fale com Gustavo sobre sua prima, Veronica, para a vaga de secretária na Rey Café. Flávio diz para Nicole que está dando em cima de Fátima pensando nas economias da mulher. A equipe de TV vai até o colégio para gravar uma entrevista com a regente do coral de freiras, Fabiana. Cecília e Fabiana ficam preocupadas, pois Madre Superiora ainda não sabe de nada. O produtor (participação especial de Felipe Ventura, o Felipinho do Teleton) diz para Cecília e Fabiana que precisam fazer a gravação como surpresa para as demais freiras.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz começa a trabalhar na prisão e foge no lugar de um funcionário. Ali manda um de seus homens matar Tefo. Ezel invade o hotel onde Tefo está preso e luta com os homens de Ali. Ezel e Ali se encaram no corredor do hotel.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel discute com Leôncio. Gioconda recebe o sobrinho Diogo. Isaura chora de desespero. Malvina diz a Leôncio que vai embora. André reencontra João e Joaquina. Gabriel se despede de Helena.

A TERRA PROMETIDA

Adonizedeque ordena que deixem Aruna agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. O carcereiro Durgo tenta falar com Aruna, mas pensa que ela está morta. Josué diz ter esperança que Aruna esteja viva. Durgo avisa a Mireu sobre o estado de saúde da prisioneira. Quemuel avisa que o melhor é expulsar Zaqueu de Gilgal. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder de Israel. Chaia lamenta a punição escolhida para Zaqueu. Samara avisa que o arqueiro sofrerá ao ter que viver longe do acampamento. Chaia se desespera ao se despedir de Zaqueu. Adonizedeque descobre que Aruna é a esposa de Josué e ordena que tragam os melhores médicos para salvarem sua vida. Darda tenta amparar Chaia. Léia se incomoda com o ódio de Samara por Aruna. Salmon encontra Josué e diz que aconteceu algo terrível com Otniel.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

