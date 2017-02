Vence hoje prazo para pagamento do Alvará 2017 com 20% de desconto

Os contribuintes de Chapadão do Sul têm até o dia 20 de Fevereiro para efetuar o pagamento e garantir o desconto de 20% no pagamento à vista do Alvará 2017 – Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos para o exercício de 2017.

O pagamento do Alvará também poderá ser feito em até três parcelas, com a primeira vencendo também no dia 20 de fevereiro e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. O não pagamento até o vencimento sofrerá incidência de multas e juros.

De acordo com o edital de notificação, os carnês para pagamento foram entregues no domicilio fiscal do contribuinte, e caso o contribuinte não receba o carnê, ou tenha o endereço fiscal alterado, deverá, para pagamento da TUFE do exercício 2017, retirar a segunda via do documento de arrecadação no portal da Prefeitura – www.chapadaodosul.ms.gov.br – no link “PORTAL DE SERVIÇOS” ou ir até a Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC, localizada na Avenida Onze, nº 201, antes da data do vencimento para a obtenção dos descontos previstos. A falta do recebimento do carnê não desobriga o contribuinte do pagamento do Alvará.

A TUFE poderá ser paga nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, correspondentes bancários, Casas Lotéricas e nos Correios.

Um dia após o pagamento do Alvará o contribuinte poderá emitir o documento diretamente no site oficial da Prefeitura.

Clique aqui e saiba como imprimir o boleto.

*Assecom PMCS

