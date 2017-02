SERC recebe doações de empresários de Chapadão do Sul. Resultados positivos dentro do campo elevou astral dos jogadores e animou a sociedade

Os resultados dentro de campo animam jogadores, direção e empresários de Chapadão do sul que estão colaborando mais com o SERC. O time está fazendo sua parte e realmente merece o apoio da sociedade. A lista tem vários beneméritos, mas a foto é de Gabriel, um dos proprietários da Churrascaria e Pizzaria Tradição Gaúcha.

DENTRO DE CAMPO – União ABC e Serc terminaram empatados em 2 a 2 na tarde desábado (18), no estádio Morenão, em disputa pela 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Aos 5 minutos do primeiro tempo Marcelo, marcou o primeiro gol da partida pelo União. O jogador é artilheiro do campeonato com cinco gols até então.

Mas em seguida o SERC se recuperou. Robinho fez pelo Serc aos 42 minutos do primeiro tempo e na prorrogação, Fabão fez mais um. No segundo tempo Sandrinho marcou mais um pelo time da casa empatando a disputa aos 25 minutos.

Chapadensenews

