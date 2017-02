Projeto Chapadão do Sul Mais Verde promove o plantio de mudas de árvores no Planalto

O plantio de árvores reflete na melhoria da qualidade de vida para todos. E com esse foco, a Prefeitura de Chapadão do Sul está desenvolvendo o projeto “Chapadão do Sul mais verde”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA.

Várias ações estão sendo desenvolvidas. Hoje, 20, novas mudas de árvores nativas estão sendo plantadas em várias regiões da cidade, e a participação da população auxiliando no cuidado das mudas é fundamental.

As mudas plantadas fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura/SEDEMA e a UFMS no trote solidário.

Na Praça localizada no Bairro Planalto, foi feito o plantio de 52 mudas de árvores de espécies nativas da região, como Pitangueira, Pata de Vaca e Ipê Roxo. Posteriormente, mudas também serão plantadas outras áreas verdes e praças.

O plantio foi acompanhado pelo Secretário da SEDEMA, Felipe Batista, o Secretário Adjunto, André Ricardo, e pela técnica em meio ambiente do Viveiro Municipal, Jackeline Portes.

Assecom

