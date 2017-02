Primeira Sessão Ordinária de 2017 da Câmara de Paraíso das Águas acontece nesta segunda-feira às 19h

A Câmara Municipal de Paraíso das Águas realiza nesta segunda-feira (20/2), a primeira Sessão Ordinária do ano de 2017.

A Sessão acontece às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, sito à Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 353 – Centro – Paraíso das Águas – MS.

Durante a Sessão Ordinária os Edis apresentam indicações, discutem temas e votam projetos de Leis.

Excepcionalmente nesta quarta-feira(22/2), será realizada uma Sessão Ordinária, devido a suspensão da última sessão que aconteceria no dia 13 de fevereiro, segunda-feira passada, que foi suspensa por decorrência do falecimento de dois policiais civis lotados em Paraíso das Águas, na Rodovia BR 060, próximo à Chapadão do Sul.

