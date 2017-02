Prefeito Waldeli, presidente da Câmara Lucas participam de reunião na SEJUSP e prestigiam posse do novo Comandante-Geral da PM/MS

Cumprindo agenda em Campo Grande – MS nos dias 15 e 16 de fevereiro, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica Lucas Lázaro e o dirigente do Conseg – Conselho de Segurança do Município – José Alcides Simplício, participaram de uma reunião com o secretário-adjunto Estadual de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira e participaram da cerimônia de posse do novo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Na tarde de quarta-feira (15), as autoridades de Costa Rica estiveram reunidas na SEJUSP – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Na pauta de discussões, o prefeito, o presidente da Câmara e o dirigente do Conseg solicitaram ao secretário-adjunto melhorias para a segurança pública da cidade e novas estratégias de combate à criminalidade em Costa Rica e na região Norte.

Entre as cobranças está a destinação, em medida de urgência, de mais um delegado para a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. “Há problemas sérios em relação ao funcionamento da delegacia por falta de servidores. Precisamos cobrar mais efetivo e dar todo o suporte para que a Polícia faça a sua parte. É isso que iremos fazer sempre, buscar mais segurança para nosso município e dar suporte para que nossos policiais possam fazer seu serviço da melhor forma possível”, enfatiza Waldeli.

As autoridades também cobraram a destinação de agentes penitenciários para cuidar do Semiaberto de Costa Rica que já foi inaugurado e está pronto para ser colocado em funcionamento e/ou disponibilização de tornozeleiras eletrônicas; aumento no número de investigadores e escrivães da Polícia Civil; incrementar o número de policiais militares, militares ambientais e corpo de bombeiros; renovação da frota de veículos das Forças Policiais; viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros; lotação de peritos criminais e médicos legistas para o funcionamento do IML – Instituto Médico Legal; aprovação para o funcionamento do núcleo de mediação e conflito; instalação da PMR – Polícia Militar Rodoviária; instalação de antenas de comunicação para as Forças Policiais; convênio entre o Conseg e o Governo do Estado; entre outros.

“Os pedidos são muitos e a luta é diária para serem conquistados. Estamos com as expectativas renovadas e acreditamos que o mais breve possível seremos atendidos”, declarou Waldeli ao afirmar que a reunião foi bastante produtiva.

Solenidade

Já na manhã de quinta-feira (16), as autoridades de Costa Rica prestigiaram a solenidade de posse do novo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta. “Segurança pública é dever do Estado e nenhuma sociedade se sentira segura com uma PM fragilizada. A PM tem compromisso com a paz e bem social, no papel de prevenir e coibir, não só para dar a sensação, mas de fato à segurança, e para isso estamos investindo mais de 11 milhões”, lembrou o governador Reinaldo Azambuja ao participar da cerimônia.

Costa Rica em Foco – Fotos Kayron Rodrigues

