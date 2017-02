Prefeito Ivan se reúne com Secretária de Estado de Habitação para tratar de assuntos relacionados às unidades habitacionais

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi), acompanhado do Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana Daniel Grégio, do Secretário de Fomento ao Desenvolvimento prof Wilson Matheus, do chefe da Agenfa José Geraldo Siscar, da engenheira civil Silvia Simone e do arquiteto Thiago Carmo de Almeida se reuniu na semana passada, em Campo Grande, com a Secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avesani Lopez e com a coordenadora de programas urbanos da Agência Estadual de Habitação, AGEHAB, Silvia, para tratar de assuntos relacionados a construção das 200(duzentas) unidades habitacionais de Paraíso das Águas.

Na ocasião o Prefeito também discutiu detalhes sobre o Plano Diretor Municipal.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

