Prefeito de Aporé solicitou instalação da base do COD no município

O prefeito Dr. Renato participou, ao lado do vice-prefeito Gilson, do presidente da Câmara, José Donizete Ramalho e dos vereadores Paulo Gondim e Elidório Martins de um encontro produtivo e satisfatório com a equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar, composta pelo tenente/coronel Márcio e major Miranda.

Oportunamente pediram apoio e patrulhamento para o município e região. As autoridades se comprometeram a iniciar ronda de proteção e, juntamente com o prefeito, a instalar na região uma base específica para operações.

O COD é um respeitado programa do Governo do Estado de Goiás com o objetivo de proteger as divisas do Estado.

A importância e necessidade desta ação será prevenir e combater a violência, diminuir drasticamente os índices de criminalidade e trazer tranquilidade e segurança diariamente a população.

Este será um dos benefícios em prol da segurança pública em nosso município!

Conforto e segurança!

