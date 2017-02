Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Seu forte magnetismo pessoal hoje, deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades, também estão previstas. Êxito em todos os meios de comunicação. Durante o período poderá ocorrer decepções no plano amoroso. Aproveite o dia para os estudos de modo geral.

TOURO – Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto e para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo a vida religiosa. Boas notícias. Vá se preparando para um encontro amoroso. Você está com uma sorte incrível, portanto, valerá a pena acreditar mais nas oportunidades que pintarem.

GÊMEOS – Momento em que, se usar sua notável inteligência, conseguirá solucionar os mais difíceis problemas, tanto financeiros, como profissionais e sociais. Vida romântica cheia de felicidade, ternura e compreensão.

CÂNCER – O período reflete melhores chances no trabalho e você será bem sucedido ao solicitar favores. Excelente saúde. Controle mais os seus impulsos e tenha sempre em mente que as outras pessoas também podem ter a sua razão.

LEÃO – Dia indicado para resolver questões financeiras e profissionais às mudanças de residência ou trabalho, e para elevar seu crédito ainda mais. Cuide de sua saúde, e evite precipitações. Quanto mais exigente você for com o mundo e com as pessoas com quem você se relaciona, mais amarga poderá ser a sua derrota.

VIRGEM – Devido ao bom aspecto de Mercúrio em seu horóscopo hoje, poderá progredir bastante, profissional e socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de ensino, de um modo geral. Êxito romântico e paz familiar.

LIBRA – Se ainda não têm a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais favorável para consegui-la. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio, na indústria e nos negócios relacionados com terras. Dificuldades familiares.

ESCORPIÃO – Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações. Inclusive o cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor. A posição da lua também reflete a sua necessidade de sentir-se mais seguro, com mais confiança em si mesmo.

SAGITÁRIO – Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a sua elevação geral neste dia. Contudo, não se mostre demasiadamente orgulhoso e dê mais atenção às pessoas queridas. Procure se destacar na vida social, sendo mais habilidoso no trato com as pessoas.

CAPRICÓRNIO – Desde as primeiras horas do dia, procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte. Mais compreensão e inteligência para aproveitar dos benefícios deste dia. Este é um bom período do ano para você. Sucesso nas questões financeiras, nos jogos e loterias.

AQUÁRIO – Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período desta tarde. Dia favorável em questões de dinheiro, inventário ou herança. Bons lucros através de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa amada e terá vantagens com isso.

PEIXES – Todo cuidado será pouco, neste dia. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece. Cuide da sua saúde e da moral.

