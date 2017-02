Equipe da casa vence 1º Torneio da Amizade em Alcinópolis

O Atlético Alcinopolense conquistou neste domingo (19) o título de campeão do 1º Torneio da Amizade de Futebol Society ao vencer a equipe Juventos, de Alto Taquari – MS por 2 a 1 em uma final emocionante. O evento foi realizado pela Prefeitura de Alcinópolis, por meio do Departamento de Desporto, e contou com a participação de 16 times.

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, deu o ponta pé inicial do Torneio, garantindo à população que irá investir ainda mais no esporte. “Eu acredito que o esporte é uma ferramenta poderosa de integração e um aliado à educação. Em parceria com legislativo e os comerciantes do município, mais eventos esportivos irão acontecer ao longo do ano”, disse.

O diretor de Desporto, Valcimar Rodrigues, destacou o apoio que o Torneio recebeu dos comerciantes e amigos do esporte, agradecendo a todos os envolvidos com a iniciativa, em especial a professora Carliane Barbosa, que fez parte da organização do evento. “Graças a minha companheira Carliane e ao apoio dos gestores da Prefeitura, dos vereadores e de toda a população pudemos realizar este grande evento”.

A equipe campeã recebeu R$600,00, os vice-campeões, levaram para casa R$300,00 e o time que ficou com a terceira colocação, o Novo Time B, de Costa Rica – MS ganhou R$155,00. Ainda houve premiação para o artilheiro Cassiano, que fez três gols pela equipe Fazenda São Paulo e o goleiro menos vazado Miguel, pelo time Atlético Alcinopolense. Ambos receberam R$50,00 e troféus.

Também participaram da abertura e entrega das premiações do 1º Torneio da Amizade a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, o secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira, o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdeci Passarinho, além dos demais vereadores Angelo do Nicola e Weliton Guimarães. O amigo do esporte, professor Evaldo Valério, participou da premiação representando todos os colaboradores. A primeira Dama de Alcinópolis, Ana Lúcia Maria de Assis também prestigiou o evento.