Em Campo Grande, prefeito e autoridades de Costa Rica participam de reunião com o secretário-adjunto Estadual de Justiça e Segurança Pública

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica – MS Lucas Lázaro Gerolomo e do presidente do Conseg – Conselho de Segurança do Município – José Alcides Simplício, participaram na tarde da última quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, em Campo Grande – MS, de uma reunião com o secretário-adjunto Estadual de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira.

Conforme o prefeito, durante a reunião, as autoridades de Costa Rica solicitaram que a SEJUSP – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – atenda as necessidades do município, no sentido de oferecer mais segurança a população costarriquense.

“Buscamos sensibilizar o secretário-adjunto para que seja feita a Lotação de peritos criminais e médicos legistas para o funcionamento do IML – Instituto Médico Legal; pedimos também que sejam encaminhados agentes penitenciários para que seja colocado em funcionamento o regime prisional semiaberto; ou ainda, que sejam disponibilizas as tornozeleiras elétricas; solicitamos a aprovação para o funcionamento do núcleo de mediação e conflito; pedimos novos veículos para as polícias e viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros, e ainda, aumento do efetivo das polícias”, solicitou o prefeito.

Para o prefeito a reunião foi bastante produtiva. “Os pedidos são muitos e a luta é diária para serem conquistados. Estamos com as expectativas renovadas e acreditamos que o mais breve possível seremos atendidos”, declarou o Chefe do Executivo.

Ainda cumprindo agenda em Campo Grande, o prefeito e as autoridades de Costa Rica participaram na manhã de quinta-feira, 16 de fevereiro, da cerimônia de posse do novo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

“Segurança pública é dever do Estado e nenhuma sociedade se sentira segura com uma PM fragilizada. A PM tem compromisso com a paz e bem social, no papel de prevenir e coibir, não só para dar a sensação, mas de fato à segurança, e para isso estamos investindo mais de 11 milhões”, lembrou o governador Reinaldo Azambuja durante a solenidade.