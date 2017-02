Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Garcez ignora o alerta de Solange. Nanda fica magoada ao ver Sula e Rômulo se beijando. Joana questiona Solange sobre o desfile e Bárbara a ironiza. Jéssica sugere que Nanda pergunte a Renato se ele conheceu Filipe antes ou depois do transplante. Garcez manda Solange atender aos pedidos de Joana. Jéssica sente ciúmes de Belloto. Joana dá a Giovane um convite para o desfile, enquanto Bárbara inventa que Gabriel não poderá participar. Joana troca conselhos com Lúcia, que fica comovida. Bárbara bajula Garcez, que admira Joana. Nanda exige que Renato explique como ele chegou até ela. Bárbara se incomoda com atenção que Garcez dá para Joana antes do início do desfile.

SOL NASCENTE

Mario e Geppina falam com Alice. Geppina, Gaetano e Damasceno montam uma mesa de café da manhã na delegacia. Mocinha tenta acalmar Tanaka. Repórteres chegam à manifestação, e Mario afirma que César é o culpado por todos os crimes de que Alice foi acusada. Sinhá avisa ao neto das acusações. Wagner evolui em seu tratamento. César decide voltar para Arraial. Mario tem uma ideia para mobilizar os moradores da cidade na manifestação em favor de Alice. Tanaka conta para Alice sobre seu passado. Mesquita e os policiais se surpreendem com a ação de Mario e seus amigos. Carol tenta falar com Louzada por telefone, mas é impedida por César.

ROCK STORY

Gui garante a Júlia que não houve nada entre ele e Diana. Tom deixa claro a Lázaro que ele jamais será empresário da banda 4.4. Júlia diz a Nelson e Edith que Gui voltou para Diana. As fãs de Léo fazem vigília, solidárias ao sofrimento do cantor. Diana confessa ao pai que ama Gui. Léo fica furioso ao saber por Diana que ela o largou por causa de Gui e a expulsa de sua casa. Gui jura a Nelson que não aconteceu nada entre ele e Diana, mas confessa que ficou mexido com a declaração da ex. Gui procura Júlia. Nicolau diz aos parceiros que Gui precisa saber do interesse de Lázaro pela banda. Yasmin pede desculpas a Tom. Diana chama Gui para conversar. Gordo conta a Eva que Diana não se casou porque ainda ama Gui. Eva acha estranho quando Gordo se refere à namorada de Gui pelo nome de Lorena. Gilda se preocupa com a febre de Nicolau. Gui diz a Diana que o futuro dele é com Júlia.

A LEI DO AMOR

Magnólia descobre que foi enganada por Tião e fica furiosa. Tião obriga Magnólia a dançar com ele. Antônio e Ruty Raquel se surpreendem ao ver Marina com um suposto namorado. Luciane tenta chamar atenção durante o discurso de Salete. Ciro pede dinheiro para Vitória. Gigi aconselha Magnólia a manter seu casamento com Tião. Yara fala para Helô incentivar Pedro a se relacionar com Stelinha. Letícia não percebe os ciúmes de Tiago por Marina. Ana Luiza termina seu namoro com Elio. Robinson convence Gledson a falar com Wesley. Jéssica se sensibiliza com os comentários de Antônio. Yara avisa a Ciro que Magnólia se casou com Tião. Tiago vê Marina com Felipe e se irrita. Misael critica Yara por pensar em se envolver novamente com Ciro. Pedro avisa a Helô que vai para Luanda. Tião recebe Aline e Magnólia fica horrorizada.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rosário diz a Rubi que vai revistar sua bolsa. Heitor está a ponto de romper seu compromisso com Maribel mas, na hora H, não tem coragem de fazê-lo. Caetano diz a Cristina que está certo de que a quer como sua esposa e mãe de seus filhos. Rubi liga para Heitor e deixa um recado na caixa postal pedindo que a procure. O assédio de Rubi deixa Heitor cada vez mais confuso quanto a seus sentimentos. Genaro e Elisa chegam à igreja onde acontecerá o casamento de Heitor e Maribel. Genaro se surpreende ao ver Luiz entre os convidados e finge um mal-estar para não descer do carro. Depois, furioso, ele liga para Luiz e exige que ele volte imediatamente para o litoral. Luiz diz a Genaro que nada o impedirá de assistir ao casamento e desliga. Heitor e Rubi estão a ponto de fugir quando chega Lorena. Rubi explica que ela e Heitor se apaixonaram. Lorena vai até a igreja e conta para Alessandro que Heitor e Rubi fugiram juntos.

QUERIDA INIMIGA

Alonso recebe os resultados do exame que informam que Zulema e Lorena são mãe e filha. Alonso descobre onde está Lorena e faz planos para ir até ela. Alonso diz a Zulema que ela e Omar são os pais de Lorena. Ela não consegue acreditar. No convento, as madres ajudam Lorena a tranquilizar-se e tentam fazê-la esquecer todas as coisas más que ocorreram. Toribio e Catarina conversam contentes em um restaurante quando aparece Amália dizendo para Catarina ser a esposa de Toribio. Catarina se zanga muito e insiste que lhe digam a verdade. Mais tarde, Toribio vai a casa de Amália e exige que ela o deixe em paz, ela responde que não voltará mais a atrapalhá-lo. Diana leva seu bebê à clínica para tomar vacina, mas Bruno se zanga com ela por chegar sem avisar e acabam discutindo. Noemi os interrompe e os parabeniza por terem um bebê tão lindo. Juliano e Rose se encontram com Henrique Bermudez e Rose pergunta se ele poderia ajudar Juliano a conseguir um trabalho na televisão. Henrique pede que Juliano vá vê-lo no dia seguinte. Ernesto dá a Arnaldo algumas receitas e segredos básicos. Arnaldo o agradece por fazê-lo seu sucessor. Logo, Ernesto diz a Mônica que não quer voltar a vê-la nem saber mais dela. Zulema diz a Omar que Lorena é sua filha, a mesma que cresceu em um orfanato. Juliano vai a seu encontro com Henrique na televisão. Henrique o oferece trabalho como assistente de transmissões esportivas. Sara vai ver Lalo e diz que ele terá que ajudá-la se quiser seu dinheiro. Ela diz que ele precisa voltar com Bárbara para distrai-la até que possa entrar na mansão e matar Hortência. Lalo se nega a ajudá-la e eles discutem. Alonso chega ao orfanato e fala com Madre Trindade sobre a situação de Sara e Lorena. Lorena chega e Alonso lhe diz que Sara os esteve enganando todo o tempo. Enquanto isso, Zulema e Omar estão se dirigindo para São Martin.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Resumo não divulgado pela emissora.

CARINHA DE ANJO

Flávio tenta seduzir Fátima. Juju grava um vídeo com top cinco sobre tudo o que aconteceu no lançamento do food truck. Dulce Maria aprende a pintar e misturar cores com Silvestre. Gustavo conversa com a filha e Dulce diz que gostaria de convidar algumas amigas para participar de uma festa do pijama. Inácio compra doces do LePF para a Madre Superiora. Nicole diz para Haydee e Flávio que Gustavo pensa que ela está brigada com eles, por isso, até que retornem com o noivado, ela irá fingir que não estão conversando. Cecília diz para Fabiana que ligaram do concurso da TV e que ela precisa ficar na sala da Madre Superiora para evitar que a religiosa descubra sobre a inscrição. Fabiana conversa por telefone com a produção da TV e diz que eles podem ir ao colégio. Na cadeira da Madre, Fabiana comemora sozinha. Gustavo pensa em contratar uma nova secretária para ele e assim auxiliar Silvana. Enquanto isso, Madre Superiora procura por uma rachadura, pensando no que Fabiana disse. Fátima recebe flores em sua casa de Flávio. Diana entrega os doces para a Madre Superiora e enquanto ela se delicia com as guloseimas acaba autorizando a internet na casa de Diana para que Zeca possa usar o computador que ganhou.

NOVELA DA BAND

EZEL

Bahar já tem certeza do amor de Eysan por Ezel e sabe que perdeu o homem de sua vida para a irmã. Kamil consegue compreender a pista de Tefo e vai para o local onde ele está. Ali mantém Tefo sob a mira de uma arma. Ezel tenta invadir o hotel onde ele está.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Rosa está na dúvida se foge com André ou fica na casa de Sebastião. Leôncio atormenta Almeida que o amaldiçoa. Isaura e Almeida lembram de Gertrudes. Almeida pede para dar a última volta na fazenda e pede perdão à Isaura.

A TERRA PROMETIDA

Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O Monstro Hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmon e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram.

Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmon tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento.

Elói tenta amparar Ioná. Tirda, Haniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro.

Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

