Com a participação de mais de 130 ciclistas de 15 municípios, 1º MTB Costa Rica Extremo é considerado sucesso pela organização

Com a participação de 15 municípios de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, sendo eles: Campo Grande (MS); Alto Taquari (MT); Brasilândia (MS); Portelândia (GO); Chapadão do Sul (MS); Chapadão do Céu (GO); Coxim (MS); Jatai (GO); Paraíso das Águas (MS); Mineiros (GO); Cassilândia (MS); Paranaíba (MS); Camapuã (MS); Paranaíba (MS) e São Gabriel do Oeste, o 1º MTB Costa Rica Extremo foi considerado sucesso pela organização.

A competição que foi realizada no último domingo do mês de janeiro (29), teve um percurso de 60 KM e contou com a participação de 131 ciclistas, porém, conforme um dos organizadores do evento, apenas 69 atletas completaram o percurso em sua totalidade. “Muitos competidores não completaram a prova por problemas mecânicos, outros se perderam na marcação e voltaram para a cidade”, conta Pozera.

O 1º MTB Costa Rica Extremo foi uma realização do Cerrado Extremo, Celio Bike e Pozera com apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura de Costa Rica. Confira abaixo a classificação dos atletas, conforme divulgação pela organização do evento:

CATEGORIA ELITE

1-DENIS SILVA -MINEIROS GO

2-ROZIMAR CRISTINO-CAMPO GRANDE

3-ELISMAR FERREIRA-COXIM MS

4-ROBSON CARRIJO- MINEIROS GO

5-DIEGO QUADROS-MINEIROS GO

TURISMO A

1-GIL ADRIANO-JATAI GO

2-FABIO DOS ANJOS -COXIM MS

3-BRUCE WANDERSON-MINEIROS GO

4-CARLOS A.F.DE MORAES….

5-RODRIGO NICOLODI-COSTA RICA MS

TURISMO B

1-DIVINO MARCOS-MINEIROS GO

2-MATHHEUS BARBOSA-MINEIROS GO

2-MATUSALEM-MINEIROS GO

3-SANDRO S.MORAES-CASSILANDIA MS

4-FABRICIO PORCARO-CHAP.DO SUL MS

5-ALEXANDRO MARQUES……

TURISMO C

1-VITOR MORAES-MINEIROS GO

2-WELIGTON SILVA-MINEIROS GO

3-CLAUDINEI-MINEIROS GO

4-FABRICIO RODRIGUES- JATAI GO

5-EVERTON FERREIRA-PARANAIBA MS

TURISMO D

1-FABIO JUNIOR-MINEIROS GO

2-LUIZ HENRIQUE-MINEIROS GO

3-BRENNO CEZAR ……

4-THIAGO LEÃO-MINEIROS GO

5-ELTON ARCE-CASSILANDIA MS

FEMININO LIVRE

1-FERNANDA DOURADO-COXIM MS

2-ROZIANA SANTOS -COXIM MS

3-DENISE S.MAGRO-MINEIROS GO

4-NILANDE ZAMPIVA-SÃO G. DO OESTE MS

4-CLAUDIA VERONICA-CAMAPUÃ MS

5-BRUNA TABUAS-COSTA RICA MS

6-DORINHA SILVA-COSTA RICA MS

7-RIVANDA B.DA SILVA- CAMPO GRANDE MS

GORDINHO

1-MATEUS RAMOS -MINEIROS GO

2-EDUARDO BAMP-COXIM MS

3-GLEISON CANECA-COSTA RICA MS

JUVENIL 13AOS 17 ANOS

1-GABRIEL DA SILVA.

2-NIXON-COSTA RICA MS ..

MASTER 45 ANOS ACIMA

1-LUIZ FERNANDO-MINEIROS GO

2-AMILTON RODRIGUES-PORTELANDIA GO

3-ABEL MAMUTY-CASSILANDIA MS

4-EDSON SILVEIRA-CAMAPUÃ MS

*Costa Rica em Foco – Fotos William Vicente

