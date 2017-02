Câmara realização hoje sessão de entrega da “Comenda do Mérito Legislativo”

Em caráter excepcional, será realizado hoje no Plenário de Deliberações Vereador Simino Jorge de Oliveira – Câmara de Vereadores, uma sessão extraordinária com o objetivo de votar a Proposta de entrega da “Comenda do Mérito Legislativo” – “Medalha José Ferreira da Costa” em homenagem ao ex-policial civil Maurício Bortoluzzi Cadore (também conhecido como “Seco”, “Polenta”, “Mau Mau”, ou “Gaúcho”) que faleceu no dia 19 de fevereiro de 2014, vítima de um acidente na BR-359, perto da cidade de Alcinópolis – MS.

Depois de realizada a sessão extraordinária, os vereadores darão início a sessão ordinária e na oportunidade, será entregue a “Comenda do Mérito Legislativo” – “Medalha José Ferreira da Costa” à mãe de Maurício Cadore, Ema Bertoluzzi Cadore, que estará presente na sessão com o objetivo de agradecer uma moção de pesar encaminhada em 2014, por esta Casa de Leis, à família do ex-policial, logo após o acidente.

Homenagem

Maurício Cadore foi aprovado em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil em 2010, ano que ingressou na Academia de Polícia de Mato Grosso do Sul. No ano de 2011, assumiu a função de investigador na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Costa Rica, onde prestou relevantes serviços, com dedicação e afinco até o trágico acidente.

Cadore também prestou serviços voluntários e era praticante de esportes radicais em Costa Rica. O sonho dele era se tornar Policial Federal para continuar atuando no combate ao narcotráfico.

Fonte: Da Assessoria/CMCR / Foto: Divulgação