Aporé estreou com goleada na cidade de Itaja

Aconteceu no último sábado, dia 18 de fevereiro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Itajá-GO a primeira partida da 3a Copa Regional de Futebol Minicampo AABB 40 anos.

O time principal de Aporé estreou na 1a fase classificatória com uma importante vitória de 10X0 contra o time Bela Vista de Itajá. Foram 3 gols de Marcos Aurélio, 1 por Washington, 3 por Eduardo Pereira, 1 por Victor Eduardo, 1 por Douglas Miguel e fechando o placar, 1 por Caio Leonel.

O segundo jogo, ainda da fase classificatória, será no dia 18 de março contra o time Universo Tintas AABB, às 20h00, no mesmo local.

O Governo Municipal de Aporé, por meio do diretor de Esportes, Josué Alves parabeniza todos os atletas aporeanos por representarem o município com empenho, carinho e dedicação.

Somos gratos, também, ao técnico Isaías Tieta pelo trabalho e incentivo em prol do time.

Equipe unida e forte pelo amor ao esporte!

