Mãe e filhas, de Rio Verde, morrem carbonizadas em acidente no Mato Grosso

Beatriz Rodrigues Santos e suas duas filhas, Alekia e Maria Eduarda, morreram carbonizadas num acidente ocorrido na tarde de sábado (18), no quilometro 474 da BR-364, em Jangada (MT), a aproximadamente 80 quilometros de Cuiabá (MT).

Elas eram passageiras de uma carreta carregada com soja, conduzida pelo marido e pai, respectivamente, Sinval Rodrigues Carvalho. Apesar de ter ficado gravemente ferido com queimaduras de terceiro grau, Carvalho foi socorrido com vida e levado para um hospital na capital do Mato Grosso.

As informações é que a carreta de Carvalho colidiu de frente com outra carreta, que estava vazia. O motorista da carreta vazia também ficou gravemente ferido e foi levado para Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

O acidente deixou as duas carretas destruídas. A proporção foi tão grande que a concessionária interditou a rodovia nos dois sentidos. Por conta disso, congestionamento foi contabilizado nos dois sentidos.

Os corpos devem ser trazidos para Rio Verde.

Foto: Gazeta Digital

Luto

A população de Rio Verde, que ainda está de luto pela morte do policial civil Gilberto Rodrigues Fernandes, o Giba, vive uma nova tragédia. Giba morreu num acidente no último dia 13, próximo a Chapadão do Sul. Sua morte causou comoção na cidade, que infelizmente é marcada por muitas perdas em acidentes.

