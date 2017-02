Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas, as pequenas compras estarão beneficiadas. Mas, mediante uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo. Por estes dias estará terminando a sua melhor fase em tudo o que se refira as comunicações.

TOURO – Dia em que se não precaver, facilmente poderá se ver envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica. Evite ingerir bebida alcoólica que só lhe fará prejudicar o seu lado espiritual.

GÊMEOS – Período dos mais felizes ao casamento e as coisas que estão ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação social através da influência de pessoas conhecidas. A saúde passa por uma fase excelente, se você não a estragar com os excessos que possa praticar.

CÂNCER – Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Tudo o que arquitetar neste dia, deverá ser feito com intuição. Mesmo que agora não aprecie muito os acontecimentos, estes haverão de mostrar-se benéficos e produtores de transformações que já deviam ter sido executadas há tempos.

LEÃO – Ótima influência para casamento ou união, para novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados. Se o seu trabalho está de alguma maneira relacionado com a imprensa, o rádio, a televisão ou o meio artístico, então tudo sairá às mil maravilhas.

VIRGEM – Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis. Ascensão prevista durante todo este dia. Amor e vida conjugal, favorecidos. Acredite no seu potencial. O período é excelente para viagens a negócios ou para recreio.

LIBRA – Criaturas ou ocorrências dispersivas, poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. É ainda conveniente não se entregar demasiadamente aos prazeres físicos. O dia promete uma elevação material e progresso e chances de ganhar na loteria.

ESCORPIÃO – Seus empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso na defesa de seus direitos e triunfará em todos e quaisquer assuntos legais. Seja mentalmente independente e mais firme em suas crenças. Cuidado com pequenos acidentes.

SAGITÁRIO – A influência do dia promete a você lucros em negócios e em empreendimentos ousados. Mas, só favorece as relações sentimentais com pessoas desconhecidas. As suas ideias devem estar em ordem para planejar melhor o seu futuro, além do que, este é um ótimo momento para iniciar novos cursos e aumentar a sua capacidade intelectual.

CAPRICÓRNIO – Um novo estímulo e visão poderá alterar o roteiro dos acontecimentos de hoje passando a lhe proporcionar mais amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo um bom período. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais.

AQUÁRIO – Procure estabelecer um melhor equilíbrio no seu dia-a-dia. Evite confusões. Seu sistema nervoso está delicado. Por está razão, faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador. A sua predisposição em querer prestar serviço a todos os tipos de pessoas, poderá ajudá-lo espontaneamente a ganhar algum dinheiro extra.

PEIXES – Ser otimista é bom, mas em demasia pode ser prejudicial. Portanto, faça tudo dentro de suas reais possibilidades e não se deixe influenciar por pessoas muito falantes. Fará amizades, progredirá profissionalmente e será feliz no amor.

