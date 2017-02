Alcoolizado, tenente perde controle de camionete e cai em barranco no Mendes Mourão

O acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (18), na avenida Presidente Vargas, no bairro Mendes Mourão, em Coxim.

O tenente da reserva do Exército, Cilineu Dourado de Assis, de 52 anos, perdeu o controle da Toyota Hillux, com placas de Campo Grande, e caiu num barranco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele recusou atendimento. Segundo Assis, ele seguia sentido ponte quando perdeu o controle da camionete, atravessou a avenida e caiu do outro lado, no barranco de um terreno com nível abaixo da avenida.

Aparentemente alcoolizado, o tenente foi submetido ao bafômetro, que apontou 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Por conta disso, ele foi detido pelo GTRAN (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar, sendo encaminhado para a delegacia.

Foto: PC de Souza

Foto: PC de Souza

Outro acidente

Poucos minutos depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma criança, na avenida Otacílio Severo dos Santos, no Morada do Altos do São Pedro. Ele escorregou na areia do asfalto e caiu de bicicleta. O menino de 12 anos foi encaminhado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura com suspeita de fratura no braço.

Foto: PC de Souza Ediçãodenoticias – Sheila Forato

