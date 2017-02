Audiência Pública de Prestação de contas referente ao último quadrimestre de 2016 será realizada dia 20 de fevereiro

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizam na próxima segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, a partir das 14 horas, Audiência Pública de Prestação de Contas do último quadrimestre de 2016.

A Audiência Pública será realizada no Plenário de Deliberações Vereador Simino Jorge de Oliveira – Câmara Municipal.

Conforme a secretária Adriana Tobal na audiência será apresentados os relatórios financeiros e operacionais da Saúde do município, como número de consultas, exames, dados de internações e demais informações.

“As Audiências Públicas são um canal direto de interação com os moradores e seus representantes, por isso, é muito importante que a população do Município participe a fim de esclarecer dúvidas e levar também propostas para o fortalecimento do SUS – Sistema Único de Saúde – de Costa Rica”, enfatiza a gestora.

