SERC empata em Campo Grande e mantém sua invencibilidade no estadual

SERC conseguiu, mais um importante ponto fora de casa neste sábado, ao empatar no estádio morenão, contra a equipe do União/ABC, pelo placar de 2×2. E continua invicta no campeonato estadual.

A equipe da SERC saiu no prejuízo, mas conseguiu ainda no primeiro tempo virar o jogo com Clebinho e Fabão.

Na volta para segundo tempo, a equipe acabou sendo castigada, após um cruzamento, o goleiro Renan, soltou a bola e o atacante campo-grandense empatou o jogo.

A Equipe da SERC fez praticamente todas as suas partidas deste primeiro turno na capital do estado, transformando o morenão na sua casa em 04 jogos. Destes quatro jogos a equipe trouxe para casa, 06 pontos. Sendo 01 vitórias, 03empates.

A partir deste sábado 25, contra o Operário, a equipe começa a receber os jogos em sua casa. Serão 5 jogos e sairá apenas na última rodada para enfrentar o Operário.

Com mais esse empate a equipe, está na liderança do grupo ao lado da equipe do Operário, com 06 pontos. O Operário joga amanhã no clássico contra o comercial

