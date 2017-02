Prefeito Dr. Renato esteve na Agetop pedindo recuperação das rodovias estaduais

O prefeito municipal de Aporé, Dr. Renato, juntamente com vice-prefeito Gilson, o presidente da Câmara José Donizete Ramalho e os vereadores Paulo Gondim e Elidório Martin, esteve reunido nesta sexta-feira 17, com o diretor de Manutenção e Operação da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), Francisco Humberto Moreira foi prolífero juntos cobraram melhorias na GO-184 Filó Garcia (Aporé/Itumirim a Serranópolis), GO-302 (Aporé/Cassilândia) e GO-180 (trecho que corta a estrada do corrente).

O diretor informou que já iniciou os trabalhos na GO-184 (conforme ofício que o prefeito entregou ao presidente da Agetop, por meio do deputado estadual Francisco Oliveira, divulgado no final de janeiro) e que, em breve, iniciará também a recuperação da GO-302.

Quanto a GO-180, avisou que uma equipe será levada ao local para avaliar a real situação da estrada e, em seguida, irão analisar e iniciar a construção de uma ponte ou bueiro no Córrego da Arara.

O Prefeito municipal Dr. Renato, agradeceu ao presidente Agetop, Jayme Rincón, ao diretor Francisco Humberto Moreira pela atenção e presteza no atendimento.

As rodovias pavimentadas precisam estar em perfeitas condições, proporcionando segurança e conforto aos condutores e passageiros.

Assecom

Comentários