No Paraná: Grave acidente envolve ônibus de passageiros, carreta e uma caminhonete

A assessoria de imprensa da concessionária CCR RodoNorte confirmou a primeira morte registrada em um gravíssimo acidente na manhã desse sábado (18). De acordo com as primeiras informações, o motorista de um caminhão carregado com combustíveis acabou falecendo ainda no local. O acidente ainda envolveu um ônibus de passageiros, uma carreta e uma caminhonete S10 e foi registrado na Serra do Cadeado.

Segundo a CCR, além do óbito do motorista do caminhão, duas pessoas que estavam na caminhonete S10, com placas de Mauá da Serra, tiveram ferimentos graves – uma delas foi encaminhada via resgate aéreo para um hospital da região. Já no ônibus da Viação Garcia, o motorista ficou gravemente ferido e um passageiro também foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves – ambos foram levado para o Hospital da Providência em Apucarana.

De acordo com informações iniciais, o ônibus teria partido de Mauá da Serra às 7h e o acidente aconteceu por volta das 7h30. A assessoria de imprensa da companhia informou que o coletivo tentou desviar de um caminhão desgovernado, mas não conseguiu. Após o impacto, eles pegaram fogo rapidamente e as chamas se espalharam pela rodovia. A caminhoneta e o outro caminhão também foram atingidos, mas teriam escapado das chamas.

