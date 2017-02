Mulher fica ferida após carro cair em buraco da MS 306 e colidir em carreta

A Cassilandense Sheila Nunes Pereira, 49 anos, foi mais um vítima das péssimas condições da Rodovia MS 306, entre Cassilândia e Chapadão do Sul.

Sheila Nunes, estava vinda de Cassilândia para Chapadão do Sul, em um veículo celta, quando nas proximidades da Algodoeira Catléia, caiu num enorme buraco, perdeu o controle da carro, saiu para o acostamento e ao voltar para a pista colidiu lateralmente nos protetores de uma carreta Bi-Trem, carregada de soja, conduzida, pelo motorista identificado como João.

Sheila Nunes, que estava usando cinto, teve um pequeno TCE, escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada consciente ao HMCS.

O carro da vítima ficou todo destruído, um prejuízo causada pela a má conservação da rodovia e de responsabilidade do governo do estado. Já a carreta ficou com a sua lateral amassada, teve os dois pneus estourados, o motorista nada sofreu.

A Rodovia MS 306 é um verdadeiro pesadelo para os motoristas, está em péssimas condições, apresenta ao longo de toda sua extensão muitos buracos, transformando num desafio para quem trafegar nela.

Os serviços de tapa buracos, realizado pelo Agesul, não é de boa qualidade, a sua durabilidade é de menos de 24 horas. Na verdade, os serviços executados é um desrespeito com a população dos dois municípios e de quem trafega sobre ela.

