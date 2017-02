Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos, também está previsto. Força estratégica para superar um problema íntimo, de natureza amorosa que há algum tempo, vem interferindo nos seus pensamentos de modo repetitivo.

TOURO – Tudo indica que você alcançará sucesso em tudo que empreender ou imaginar. De continuidade ao que têm que fazer. Faça-o com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de lado a melancolia e o pessimismo. Cuide de sua aparência.

GÊMEOS – Esmero e capricho demasiados, poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que têm a fazer com brevidade. Terá boas chances de passear. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas vias públicas.

CÂNCER – Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com as outras pessoas, também no trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se da posição do sol para promover a sua elevação em todos os sentidos.

LEÃO – Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo, que conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e a sua saúde. Procure se expressar com mais criatividade as suas ideias, para que as pessoas que sempre se opuseram a elas possam compreendê-las com mais clareza.

VIRGEM – Dia muito bom para você. Vai se entender com sua família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios, pois será bem sucedido. Você haverá de vencer e as suas melhores ideais irão se concretizar. Pense nisso.

LIBRA – Bom aspecto astral para transportes e novos empreendimentos imobiliários. Contudo, a falta de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. Favorável ao romance. Você passa por um período de muita graciosidade, muito encanto e dom para a arte, sendo frequentemente sensual e com muita disposição para conseguir acertos com terceiros.

ESCORPIÃO – Deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos. Os astros dizem que o amor estará em foco, e os seus relacionamentos amorosos tomarão muito da sua atenção.

SAGITÁRIO – Variável, pois haverá boas e negativas influências. Mas para que tudo saia a seu gosto deverá usar de tato, inteligência e perícia principalmente ao tratar de negócios. Êxito romântico. Também indicação de um bom dia para a sua vida doméstica.

CAPRICÓRNIO -. Faça tudo com máximo de entusiasmo e otimismo hoje. Deixe de lado a melancolia e o pessimismo que assim agindo, vai beneficiar você em todos os sentidos. Continue zelando pela saúde e precavendo-se contra acidentes e inimigos ocultos.

AQUÁRIO – Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto de mercúrio em seu mapa solar. Cuide melhor da sua saúde, da reputação e de seu dinheiro.

PEIXES – Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e a sua vida social e amorosa deverá prosperar. A sua natureza está mais sociável, e poderá contar com uma boa dose de sorte, inclusive para jogos de loterias.

