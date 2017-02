Estátua de Nossa Senhora é destruída na porta de igreja em Itajá (GO)

Uma estátua de Nossa Senhora das Graças foi achada destruída na madrugada desta sexta-feira (17/2) na porta da Igreja São João Batista, em Itajá, município que tem pouco mais de cinco mil habitantes, no sudoeste de Goiás. A paróquia informou que um casal de fiéis avistou a imagem quebrada e, em seguida, chamou a polícia. A Delegacia de Polícia Civil da cidade investiga o caso.

O pároco da igreja, padre Paulo Koppapkal, afirmou que a estátua media pouco mais de 1m de altura. Além disso, havia sido instalada na porta do templo, localizado em uma praça de Itajá. “Estou muito triste, cada vez piora a situação, o vandalismo e a intolerância estão tirando a tranquilidade das pessoas”, lamentou o padre em entrevista ao G1.

“A Nossa Senhora tinha sido o presente de uma moradora e colocamos com muito carinho lá, agora vamos ver se a polícia consegue identificar quem fez isso”, complementou o pároco. Ele acrescentou que câmeras de segurança de uma casa lotérica localizada na rua da igreja filmaram três jovens transitando pela via momentos antes de o casal achar a estátua depredada. As imagens, porém, não comprovam que o trio, ainda não foi identificado, tenha quebrado a escultura.

plantãopolicialJTI

