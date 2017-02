Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Alice tem uma crise nervosa e pede para voltar para sua cela. Damasceno percebe o temor de Sinhá ao mencionar Jurema. Vittorio e Geppina se surpreendem quando Milena avisa que irá morar com Ralf. Sinhá manda seu capanga visitar Jurema em Minas. Loretta afirma que ajudará na aproximação de Lenita com a filha. Ana Clara avisa a Chica que Wagner precisa da ajuda de Julia em seu tratamento. Mario e Tanaka deixam a delegacia sem conseguir ajudar Alice. Gaetano e Geppina confortam Tanaka. Akira conta para Hirô que sua mãe voltará para o Japão. Lenita e Geppina organizam a manifestação em favor de Alice. Sinhá manda César permanecer afastado de Arraial. Alice sofre em sua cela. Louzada considera a hipótese de Alice ser inocente. Todos em Arraial vão à manifestação, e Alice se emociona.

ROCK STORY

Gordo ampara Léo, e Néia ajuda o filho. Edith tenta convencer Júlia a desistir de investigar a morte de Alex. Júlia acredita que Diana desistiu de se casar com Léo por causa de Gui. Gilda e Edith reprovam as candidatas do concurso do Rebola Embola. Luana pensa em sua conversa com Nicolau. Lázaro comemora o fim do relacionamento de Diana e Léo. Zac descobre que Tom e JF foram a uma festa na casa de Lázaro. Nicolau leva um repórter para entrevistar a banda. Daniel conta a Júlia que Gui e Diana não se divorciaram. Tom leva o repórter da revista para entrevistar Júlia. Néia afirma que se vingará de Diana. Gui não consegue falar com Júlia. Júlia se recusa a tirar fotos para a reportagem. Nicolau sofre por causa de Luana. Júlia flagra Diana na casa de Gui.

A LEI DO AMOR

Pedro expulsa Tião e Magnólia da galeria. Yara conversa com Misael sobre Aline. O delegado confirma a Pedro e Elio que não possui nada contra Magnólia. Marina pede para se afastar de Edu. Magnólia fica fascinada com as joias que recebe de Tião. Tiago combina com Letícia de não falar mais sobre Marina. Tião flagra Vanessa em seu escritório. Flávia se desentende com Misael. Suely pede para Salete não desistir de Gustavo. Luciane presta sua solidariedade a candidata à prefeitura. Antônio e Jéssica relembram da época em que namoraram. Pedro e Helô batizam Caio. Antônio e Ana Luiza comemoram com alunos do cursinho. Salete se elege e Gustavo fica orgulhoso. Pedro e Elio ficam chateados com o andamento das investigações contra Magnólia. Chega o dia do casamento de Tião e Magnólia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUERIDA INIMIGA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel vai até um galpão para salvar Tefo, mas acaba caindo em uma armadilha. Eysan diz a Bahar que quer ficar com Ezel mesmo depois de tudo o que aconteceu. Sebnem liga para Tefo e ele dá uma dica de onde está escondido.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

