A Secretaria de Cultura e Esportes inicia seus trabalhos com uma Palestra sobre ética profissional e familiar

Secretaria de Cultura e Esportes promoveu na tarde de hoje (17), uma palestra, dando início aos trabalhos no ano.

Iniciando com uma apresentação do projeto Música e Arte, e logo após, representantes do CTG, pai e filho, dançaram a Chula, trazendo um pouco da cultura gaúcha em Chapadão do Sul.

O prefeito João Carlos Krug esteve presente e disse que precisamos ser agentes de transformação na vida da população, e conta com o esforço de cada funcionário, pois, sozinho não conseguiremos atingir o nosso objetivo.

O secretário Wander Viegas se colocou à disposição de todos os seus colaboradores e disse que o objetivo é capacitar e dar melhores condições de trabalho para os funcionários.

Após as apresentações se iniciou a palestra da psicóloga Katiusce Nogueira, do Crea-MS com o tema A Ética Dentro do Trabalho e da Família.

Estiveram presentes os vereadores Mika, Vanderson Cardoso, e Prof. Cicero, a Diretora de Cultura, Joelita Martins, o Secretário Adjunto da Cultura e Esporte, Rodrigo Batista e o Secretário de Educação, Guerino Perius.(assecom)

