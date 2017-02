Secretaria de Infraestrutura e Projetos realiza reparos no Centro Aquático.

A Secretária de Infra Estrutura e Projetos, Sônia Maran, e seu Secretário Adjunto Ricardo Bannak visitaram na semana passada as instalações do Centro Aquático e após analisarem os problemas já relatados pelo Secratário de Cultura e Esportes, Wander Viegas e pela Professora do Centro Aquático, Alessandra Schwerter, verificaram outros graves problemas a serem resolvidos de imediato.

Alguns dos problemas encontrados foram resolvidos já no mesmo dia e os outros foram sendo sanados ao longo da semana.

Foi feita a limpeza de calhas, limpeza das caixas de água, vedação da laje da estrutura principal onde está instalada o escritório do Centro Aquático, a cozinha e os vestiários, reparos em portas e janelas entre outros.

“São manutenções importantes para que possa começar as aulas de hidroginástica e de natação, e também para proporcionar a todos os alunos, professores e funcionários do local melhores condições de trabalho, destacou o Prefeito João Carlos Krug”.

