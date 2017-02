Secretária de Indústria e Comércio de Chapadão do Céu renova Convênio com a Goiás Fomento

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretária de Indústria e Comércio de Chapadão do Céu, informa que o Convênio com a Goiás Fomento Foi renovado.

Em breve estaremos informando data para realização do curso do SEBRAE, sem o qual não é possível contratar os empréstimos e financiamentos disponíveis, oferecidos pela Goiás Fomento.

Atualmente, a Agência de Fomento do Estado de Goiás, trabalha com créditos de 10 a R$ 50.000,00, por CNPJ, para empresas estabelecidas no estado, desde que haja convênio com município.

Maiores Informações na Secretária de Indústria e Comércio (Junto ao Prédio da SANEACÉU)

(64)3634-1942 ou (64) 99957-2697, Falar com Soren Ulysses

*Assecom PMCC

